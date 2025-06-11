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В Кремле надеются на выполнение Киевом договоренностей по телам погибших

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Россия надеется, что Украина выполнит договоренности, достигнутые на последней встрече в Стамбуле, в том числе по телам погибших, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"У нас продолжаются контакты с украинцами. Такая договоренность была достигнута в ходе второго раунда переговоров. Россия всегда готова выполнять те обязательства, которые она на себя взяла. Мы по-прежнему ожидаем, что украинская сторона также последует этому принципу и выполнит договоренности, которые были достигнуты в Стамбуле", - сказал Песков в среду журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва полностью готова выполнить достигнутые с Киевом в Стамбуле договоренности.

"Россия находится в полной готовности выполнить достигнутые в Стамбуле договоренности. Рассчитываем на такой же подход украинской стороны", - сказала Захарова на брифинге в среду.

Накануне Песков заявил об отсутствии понимания, сколько тел погибших россиян можно ожидать от Украины в рамках обмена. По его словам, идут контакты, сопоставление цифр, а обмен состоится, когда "будет окончательное понимание".

Российско-украинские договоренности по обмену военнопленными были достигнуты 2 июня в Стамбуле. Обмену "всех на всех" подлежали две категории пленных - раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет.

Минобороны также сообщило, что Россия готова приступить к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих. 7 июня российские военные заявили, что к месту обмена доставлены тела 1212 погибших украинских военнослужащих, Украина не вышла на связь, обмен тогда не состоялся.

9 июня Минобороны РФ заявило, что из украинского плена в рамках обмена возвращена первая группа российских военнослужащих в возрасте до 25 лет, взамен передана аналогичная численность военнопленных ВСУ. 10 июня из Украины возвращена вторая группа российских военнослужащих, взамен передана группа военнопленных ВСУ.

Дмитрий Песков РФ Украина
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