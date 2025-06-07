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Минобороны заявило о начале гуманитарной акции по репатриации тел военных ВСУ и обмену пленными

Украина не подтвердила проведение обмена в субботу и перенесла его на неопределенный срок

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Россия приступила к масштабной гуманитарной акции по репатриации более шести тысяч тел погибших украинских военнослужащих и по обмену пленными, сообщил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

"Обмену подлежат две категории - это "все на все" раненые и тяжелобольные, а также лица моложе 25 лет", - сказал Зорин.

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По его словам, "в настоящее время колонна с первой партией подлежащих репатриации тел военнослужащих прибыла в район обмена".

"В колонне находятся 1212 тел", - сообщил Зорин.

"Готовятся к отправке в ближайшее время еще три эшелона, в каждом по 1200 тел, и один автомобильный эшелон, в котором также будет 1200 тел. Общая цифра составит более 6000 человек", - уточнил Зорин.

По его словам, украинская сторона не подтвердила проведение обмена сегодня и перенесла его на неопределенный срок.

Он также рассказал, что "российская сторона передала украинской стороне список из 640 фамилий, однако украинская сторона пока воздерживается от назначения даты возвращения этих лиц и передачи российской стороне соответствующего количества военнопленных российских военнослужащих".

"Подтверждаю, что мы полностью готовы к выполнению тех договоренностей, которые достигли в Стамбуле. Готовы передать все тела, а также осуществить по установленной формуле обмен военнопленными", - подчеркнул Зорин.

Минобороны РФ
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