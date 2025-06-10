Поиск

Песков заявил, что в РФ не знают, сколько тел россиян можно ожидать от Киева в рамках обмена

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - У РФ нет "окончательного понимания", сколько тел погибших россиян можно ожидать от украинской стороны в рамках обмена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет окончательного понимания, осуществляются контакты, идет сопоставление цифр. Как только будет окончательное понимание, тогда, мы надеемся, состоится этот обмен. Здесь факт один непреложный: мы уже несколько дней готовы на границе (...), для передачи украинской стороне. Вот это - факт который видят и знают все", - сказал Песков.

Так он во вторник ответил на вопрос, о каком количестве погибших россиян в рамках предстоящего обмена говорит Украина и чего ожидает Россия от украинской стороны в этом смысле.

У Пескова также спросили, поступала ли за последние дни информация от украинской стороны, когда она готова забрать тела погибших.

"Еще раз повторяю, контакты осуществляются, пока другой конкретики мы вам сообщить не можем", - сказал Песков.

Ранее в июне глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел украинских военных.

Дмитрий Песков Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило о групповом ударе по военным заводам в Киеве

ФАС проверяет законность скидочной политики маркетплейсов

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Против зампреда "Яблока" Шлосберга возбудили уголовное дело о дискредитации ВС РФ

Обнаружен пропавший самолет Ан-2 в Якутии

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

На Кубани предотвращен теракт в административном здании на энергообъекте

Ограничения сняты в аэропортах Ижевска, Казани, Кирова и Нижнекамска

Нефтяное пятно после утечки топлива в Енисей в Красноярском крае увеличилось до 30 км

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

В Якутии ищут пропавший самолет Ан-2

Российские военные нейтрализовали в ночь на вторник 102 дрона ВСУ

Пять российских аэропортов не принимают и не выпускают самолеты

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6524 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе422 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });