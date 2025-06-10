Песков заявил, что в РФ не знают, сколько тел россиян можно ожидать от Киева в рамках обмена

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - У РФ нет "окончательного понимания", сколько тел погибших россиян можно ожидать от украинской стороны в рамках обмена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет окончательного понимания, осуществляются контакты, идет сопоставление цифр. Как только будет окончательное понимание, тогда, мы надеемся, состоится этот обмен. Здесь факт один непреложный: мы уже несколько дней готовы на границе (...), для передачи украинской стороне. Вот это - факт который видят и знают все", - сказал Песков.

Так он во вторник ответил на вопрос, о каком количестве погибших россиян в рамках предстоящего обмена говорит Украина и чего ожидает Россия от украинской стороны в этом смысле.

У Пескова также спросили, поступала ли за последние дни информация от украинской стороны, когда она готова забрать тела погибших.

"Еще раз повторяю, контакты осуществляются, пока другой конкретики мы вам сообщить не можем", - сказал Песков.

Ранее в июне глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский сообщил, что Россия в одностороннем порядке передаст Украине 6000 тел украинских военных.