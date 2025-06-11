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Экс-глава ФБК Леонид Волков заочно приговорен к 18 годам колонии за экстремизм

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 18 годам колонии бывшего руководителя запрещенного и признанного в РФ экстремистским Фонда борьбы с коррупцией Леонида Волкова (признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов), признав его виновным в десятках экстремистских преступлениях.

Согласно приговору, первые пять лет заключения Волков будет отбывать в тюрьме. ​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​‌‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​‌‌‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​​‍‌‌‌‌​​​‌​‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌​​‌‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​​​Ему также назначен штраф в размере 2 млн рублей.

Волков признан виновным в более 40 эпизодах преступлений по девяти уголовным статьям - организация и финансирование экстремистского сообщества, оправдание терроризма, вовлечение несовершеннолетних в совершение действий, представляющих опасность для жизни, создание НКО, посягающей на личность и права граждан, реабилитация нацизма, распространение фейков об армии РФ, мошенничество, вандализм.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Волков, как практически и вся команда ФБК, в настоящее время находится за рубежом. Он объявлен в международный розыск.

Как ранее сообщали в Следственном комитете России, противоправная деятельность членов ФБК была направлена на дискредитацию органов госвласти и проводимой ими политики, дестабилизацию обстановки в регионах, создание протестного настроения у населения и формирование общественного мнения о необходимости насильственной смены власти, организацию и проведение протестных акций, перерастающих в массовые беспорядки.

В ведомстве отмечали, что в целях пропаганды преступной деятельности были созданы ряд сайтов, YouTube-каналов, а также использовались социальные сети.

В январе 2022 года Росфинмониторинг внес Волкова в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В апреле того же года Минюст РФ признал Волкова иноагентом.

Леонид Волков ФБК
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