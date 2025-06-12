Что случилось этой ночью: четверг, 12 июня

Пожар в Красногорске, обрушение породы в Якутии, учения НАТО на Балтике

Москва. 12 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Многоквартирный дом загорелся в подмосковном Красногорске. Было эвакуировано 50 человек, никто не пострадал.

- Порода обрушилась на руднике в Якутии. На месте обрушения обнаружено тело горняка, еще один госпитализирован.

- В минфине США заявили, что дефицит бюджета США в мае снизился на 9%. Доходы бюджета в прошлом месяце выросли на 14,7%

- В западных спецслужбах считают, что Иран затягивает переговоры с США, чтобы защитить ядерные объекты. Об этом пишет Jerusalem Post со ссылкой на свои источники.

- Корабли НАТО провели учебную операцию на Балтике. В них участвовал флагман 6-го флота США корабль USS Mount Whitney.