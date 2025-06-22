Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного солдата

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в День памяти и скорби.

Традиционная церемония проходит в Александровском саду у стен Кремля.

Венок на стойку перед Вечным огнем под мелодию траурного марша установили солдаты роты Почетного караула. Путин под звуки метронома почтил память погибших советских воинов минутой молчания.

В церемонии приняли участие министр обороны РФ Андрей Белоусов, главные командования войск ВС РФ и выпускники военных вузов.

Глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов- героев и памятному знаку в честь городов, удостоенных почетного звания "Город воинской славы".

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны, когда 22 июня 1941 года нацистская Германия напала на СССР.