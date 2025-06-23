Формирование Московского и Ленинградского военных округов завершится в этом году

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - В 2025 году завершится формирование Московского и Ленинградского военных округов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В этом году завершим весь комплекс организационных мероприятий по формированию частей и соединений Московского и Ленинградского военных округов", - сказал Путин, выступая на встрече с выпускниками военных вузов.

Кроме того, по его словам, бригады морской пехоты "будут развернуты в дивизии, качественно возрастут их ударные мощь и боевые возможности".

Путин подчеркнул, что повышение боевых возможностей всех видов вооруженных сил и родов войск остается актуальной задачей.

"Так, в связи с возросшей ролью беспилотных летательных аппаратов в современных конфликтах формируется новый род войск: Войска беспилотных систем", - сказал президент.

Он подчеркнул, что, учитывая рост геополитической напряженности, Россия будет и дальше предпринимать "адекватные меры по укреплению безопасности РФ и союзников", развивать Вооруженные силы РФ как гарантию суверенного и независимого развития страны.

Московский и Ленинградский военные округа были воссозданы указом президента РФ от 26 февраля 2024 года.