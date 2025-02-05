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Военные округа в РФ преобразованы в стратегические территориальные объединения

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Военные округа стали стратегическими территориальными объединениями, следует из указа президента РФ. Документ опубликован в среду на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, объединенное стратегическое командование военного округа преобразовано в управление военного округа.

Ранее военный округ был межвидовым стратегическим территориальным объединением Вооруженных сил РФ.

Из официально опубликованного в июне проекта соответствующего указа президента РФ следовало, что преобразования связаны с переподчинением российских флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему ВМФ, а армий ВВС и ПВО - главнокомандующему ВКС.

Ранее по указу президента РФ были воссозданы Московский и Ленинградский военные округа. Северный флот утратил статус военного округа, которым он был наделен с 1 января 2021 года.

В ноябре 2023 года было официально объявлено, что все флоты (Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский) и Каспийская флотилия переподчиняются непосредственно главкому ВМФ России.

Ранее Черноморский флот и Каспийская флотилия входили в состав Южного военного округа.

В настоящее время в России пять военных округов: Московский, Ленинградский, Южный, Центральный и Восточный.

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