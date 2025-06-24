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Директора крымского парка львов "Тайган" переведут на лечение в Краснодар

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Врачи приняли решение перевести директора крымского парка "Тайган" Олега Зубкова, пострадавшего в результате нападения льва, на лечение в Краснодар, сообщила пресс-служба Минздрава республики во вторник.

"Владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, пострадавший от нападения льва, переводится в медицинскую организацию Краснодара для дальнейшего специализированного лечения. Пациент транспортируется реанимобилем службы санитарной авиации", - говорится в сообщении.

Вечером 22 июня на Зубкова напал лев, когда тот кормил хищника. Бизнесмена госпитализировали в больницу в крымском Белогорске, в понедельник его состояние стабилизировалось, после чего Зубкова перевезли на лечение в республиканскую больницу им.Семашко в Симферополе.

Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту нарушений требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст.143 УК РФ).

Сафари-парк "Тайган" - частный парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Зубков основал его в 2012 году на берегу Тайганского водохранилища в Белогорском районе Крыма. Предприниматель владеет также зоопарком "Сказка" в Ялте.

Крым Тайган Олег Зубков
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