Самолет-амфибия совершил жесткую посадку в Томской области
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку в Томской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в пятницу.
"По предварительным данным, сегодня около 18 часов по местному времени в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области", - говорится в сообщении.
О возможных пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины авиаинцидента устанавливаются.
Надзорным ведомством проверяется исполнение законодательства о безопасности полетов.
В настоящее время на место происшествия выехали оперативные службы.