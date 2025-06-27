Самолет-амфибия совершил жесткую посадку в Томской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку в Томской области, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в пятницу.

"По предварительным данным, сегодня около 18 часов по местному времени в ходе выполнения частного полета воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области", - говорится в сообщении.

О возможных пострадавших не сообщается. Обстоятельства и причины авиаинцидента устанавливаются.

Надзорным ведомством проверяется исполнение законодательства о безопасности полетов.

В настоящее время на место происшествия выехали оперативные службы.