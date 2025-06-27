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При жесткой посадке самолета-амфибии в Томской области никто не пострадал

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Один человек находился на борту совершившего в пятницу жесткую посадку в Томской области самолета-амфибии, он не пострадал, сообщили "Интерфаксу" в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре.

"Нет пострадавших. (На борту был - ИФ) один человек - пилот и владелец этого воздушного судна. Все благополучно, доктора осмотрели его, в госпитализации не нуждается", - сказал собеседник агентства.

По его информации, частное судно получило незначительные повреждения.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, в пятницу около 18:00 (14:00 по московскому времени) в ходе частного полета воздушное судно типа амфибия совершило жесткую посадку на неподготовленный участок местности вблизи Чаинского района Томской области.

Томская область
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