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Сроки вывоза песка с мазутом с временной площадки в Анапе снова сдвинулись

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Сроки окончательного вывоза замазученного песка с площадки временного накопления в хуторе Воскресенском Анапы сдвинулись еще на 1,5 месяца - до середины июля, сообщает оперативный штаб Краснодарского края в понедельник.

Отмечается, что к настоящему времени специализированные предприятия Краснодарского края уже утилизировали более 40 тыс. тонн загрязненного грунта, вывезенного с этой площадки. Еще 65 тыс. тонн песка находятся на предприятиях-утилизаторах. Основную часть этой работы планируют завершить до ноября.

На площадке в хуторе Воскресенском остается еще около 22 тыс. тонн загрязненного грунта. Из них уже отсортировано специализированной установкой "Грохот" почти 15 тыс. тонн.

Такой песок будут использовать в качестве инертных материалов. Оставшийся наиболее загрязненный мазутом грунт вывозят на специализированные предприятия для утилизации.

После вывоза всего замазученного грунта площадка в хуторе Воскресенском продолжит работать до полной ликвидации ЧС. Ее задействуют, если произойдут повторные выбросы и понадобится быстро убрать загрязненный грунт с береговой линии, добавили в оперштабе региона.

Ранее власти Краснодарского края сообщали, что весь замазученный песок с площадки временного хранения в хуторе Воскресенский вывезут до 31 марта, позже сроки сдвинулись до конца мая.

15 декабря 2024 года в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса РФ, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

10 января было обнаружено пятно нефтепродуктов площадью около 2,8 тыс. кв. м возле танкера "Волгонефть 239", севшего на мель в районе поселка Тамань Темрюкского района Краснодарского края.

На Кубани, в Крыму и Севастополе введены режимы ЧС.

Хроника 15 декабря 2024 года – 23 июня 2025 годаРазлив мазута в Керченском проливе
Анапа Краснодарский край Керченский пролив
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