"Морспасслужба" увеличит требования к владельцам танкеров "Волгонефть" в 1,5 раза

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ФГБУ "Морспасслужба" намерено увеличить в 1,5 раза размер исковых требований к владельцам танкеров "Волгонефть-239" и "Волгонефть-212", потерпевших крушение в Керченском проливе в декабре 2024 года, в части взыскания расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов, передает из суда корреспондент "Интерфакса".

"Ходатайствуем об уточнении исковых требований в связи с тем, что к настоящему моменту ликвидационные расходы ФГБУ "Морспасслужба" уже составили 485,144 млн рублей. Речь идет о периоде по 30 апреля 2025 года", - сказал представитель истца.

Ответчиками в деле выступают ЗАО "Волгатранснефть" (владелец судна "Волгонефть-239"), ООО "Кама Шиппинг" (фрахтователь судна "Волгонефть-212") и ООО "Каматрансойл" (владелец этого судна).

Изначально объем требований составлял 314,5 млн рублей. Именно в такую сумму оценивались ликвидационные расходы ФГБУ за декабрь 2024 года - февраль 2025 года. 30 июня представитель "Морспасслужбы" подчеркнул, что объем требований скорректирован, так как произведен расчет стоимости ликвидационных мероприятий за март-апрель.

Представитель истца также уточнил, что и эта сумма не является окончательной, поскольку "Морспасслужба" продолжает нести затраты на ликвидационные работы.

"Сейчас обрабатывается информация по затратам "Морспасслужбы" за май-июнь. Затраты растут, и данная сумма также не является окончательной", - пояснил позицию представитель истца.

Судья отметила, что документы об уточнении исковых требований поступили 30 июня накануне заседания и еще не изучены судом. Стороны также не могут представить свои позиции по данному ходатайству.

Судебное заседание продолжится 1 августа.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", произошел разлив топлива. Из-за этого были введены режимы ЧС регионального характера в Краснодарском крае, Крыму и Севастополе, также действует федеральный режим ЧС.

Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд Краснодарского края исковые заявления к владельцам танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", которые не компенсировали в добровольном порядке экологический ущерб. Сумма исчисленного вреда в отношении ООО "Кама Шиппинг" и ООО "Каматрансойл" солидарно составила 49,46 млрд рублей. Сумма вреда, подлежащая возмещению ЗАО "Волгатранснефть" - 35,48 млрд рублей. Заседания продолжатся 23 июля.

ВАрбитражном суде также рассматривается иск властей Анапы о солидарном взыскании с владельцев танкеров расходов за ликвидацию разлива нефтепродуктов в размере 546 млн рублей. Именно такая сумма была оплачена муниципалитетом по контрактам, касающимся ликвидации последствий ЧС.

Росрыболовство на основании проведенных исследований оценило общий размер ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в результате аварии танкеров, в 2,5 млрд рублей. О планах подавать иски в суд ведомство пока не заявляло.