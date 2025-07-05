Минобороны РФ сообщило о 12 уничтоженных утром беспилотниках

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Российскими военными в субботу утром сбиты 12 украинских дронов над Брянской, Рязанской, Орловской и Новгородской областями, сообщило Минобороны РФ.

По информации министерства, восемь украинских дронов уничтожены над Брянской областью, два - над Рязанской, по одному - над Орловской и Новгородской.

Минобороны РФ сообщило, что украинские дроны ликвидированы с 6:00 до 8:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО.

Ранее сообщалось, что за ночь были уничтожены 94 дрона.