Три человека пострадали при ударе БПЛА по белгородскому предприятию

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил число пострадавших при атаке беспилотника 4 июля на гражданское предприятие в городе Шебекино.

"По уточненной информации, ранены три человека. Двое пострадавших при пожаре - сотрудники МЧС. Еще один мужчина, сотрудник водоканала, позже самостоятельно обратился за медицинской помощью. Все находятся на лечении в больницах. Медики оценивают состояние одного из них как тяжёлое, у двоих - средняя степень тяжести", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее Гладков сообщал о двух пострадавших.

Губернатор отметил, что возгорание на предприятии, возникшее при атаке беспилотника, полностью ликвидировано.