Фактический рост добычи нефти ОПЕК+ в августе с учетом компенсаций может составить 502 тыс. б/с

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на август с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,028 млн баррелей в сутки (б/с), что на 502 тыс. б/с больше, чем в июле, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В субботу восемь участников альянса, добровольно ограничивших в 2023 году добычу нефти на 2,2 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно еще на 548 тыс. б/с, что эквивалентно четырем ежемесячным приростам.

По-прежнему только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот - в августе 9,756 млн б/с и 948 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,181 млн б/с (без компенсаций квота была бы 9,344 млн б/с - ИФ), в Ираке - 4,041 млн б/с, в ОАЭ - 3,262 млн б/с, в Кувейте - 2,480 млн б/с, в Казахстане - 1,391 млн б/с, в Омане - 773 тыс. б/с.