Поиск

Фактический рост добычи нефти ОПЕК+ в августе с учетом компенсаций может составить 502 тыс. б/с

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Общая квота стран ОПЕК+ на август с учетом компенсаций со стороны нарушителей соглашения составит 37,028 млн баррелей в сутки (б/с), что на 502 тыс. б/с больше, чем в июле, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе актуальных данных ОПЕК.

В субботу восемь участников альянса, добровольно ограничивших в 2023 году добычу нефти на 2,2 млн б/с, утвердили решение со следующего месяца увеличить добычу суммарно еще на 548 тыс. б/с, что эквивалентно четырем ежемесячным приростам.

ЭкономикаСтраны ОПЕК+ в августе увеличат добычу на 548 тыс. б/сЧитать подробнее

По-прежнему только два участника ОПЕК+ - Саудовская Аравия и Алжир - смогут добывать на уровне установленных квот - в августе 9,756 млн б/с и 948 тыс. б/с соответственно. Остальные шесть участников "восьмерки" будут вынуждены сократить свои планы на определенный объем компенсаций, рассчитанный в зависимости от степени допущенных ими превышений нефтепроизводства в предыдущие месяцы.

Согласно актуальным квотам и последним графикам компенсаций, план добычи нефти в России в следующем месяце составляет 9,181 млн б/с (без компенсаций квота была бы 9,344 млн б/с - ИФ), в Ираке - 4,041 млн б/с, в ОАЭ - 3,262 млн б/с, в Кувейте - 2,480 млн б/с, в Казахстане - 1,391 млн б/с, в Омане - 773 тыс. б/с.

нефть ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу на 548 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ в августе увеличат добычу на 548 тыс. б/с

"Восьмерка" ОПЕК+ достигла принципиального согласия об увеличении добычи в августе на 550 тыс. б/с

В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы

В России в перечень сельскохозяйственной продукции включили бананы

Минсельхоз в 2026 году запустит проект создания сельских минипекарен

Минсельхоз в 2026 году запустит проект создания сельских минипекарен

Расходы американцев на День независимости снизятся 2-й год подряд

Увольнения в Microsoft затронули 830 сотрудников в штате Вашингтон

Увольнения в Microsoft затронули 830 сотрудников в штате Вашингтон

В Сбербанке прогнозируют снижение ставки ЦБ к концу года до 15-16%

Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе434 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6679 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2297 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости393 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России86 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана412 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });