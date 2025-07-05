"Шереметьево" возобновило отправку рейсов

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Временные ограничения на использование воздушного пространства, влиявшие на штатную работу аэропорта "Шереметьево" сняты, сообщила Росавиация.

"С 12:00 до 14:00 по Москве воздушная гавань отправила восемь рейсов, приняла - 39", - отметили в ведомстве.

Ранее в субботу сообщалось, что "Шереметьево" временно приостановило отправку рейсов в связи с ограничениями в московской воздушной зоне и усилениями ветра в районе аэропорта. Он работал только на прием рейсов.