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Глава Роспотребнадзора призвала учитывать риски, связанные с онлайн-торговлей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Дальнейшее развитие политики в области защиты прав потребителей на национальном, региональном и глобальном уровне требует концентрации усилий на защите прав потребителей в сфере электронной торговли, в том числе с использованием цифровых методов контроля, и на повышении уровня защиты персональных данных потребителей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Российское законодательство сегодня одно из передовых в мире и обеспечивает защиту прав потребителей на высоком уровне. Это позволяет нам быстро адаптироваться к новым вызовам, связанным с ростом онлайн-торговли и трансграничных сделок, цифровизацией договорных отношений, использованием искусственного интеллекта в сфере торговли и услуг", - сказала Попова, выступая на 9-й Конференции Организации Объединенных Наций по рассмотрению всех аспектов комплекса согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и правил контроля за ограничительной деловой практикой.

Она отметила, что эти вызовы влекут для потребителей такие риски, как риски утечки персональных данных и нарушение конфиденциальности, хакерских и фишинговых атак; риски несоответствия полученных товаров заявленным характеристикам при их покупке онлайн, а также трудности при решении споров, особенно при трансграничных сделках, и риски автоматического навязывания дополнительных услуг в цифровом договоре.

Глава ведомства подчеркнула, что с учетом новых рисков "мы убеждены, что дальнейшее развитие политики в области защиты прав потребителей на национальном, региональном и глобальном уровне требует концентрации усилий" на таких направлениях, как защита прав потребителей в электронной торговле, в том числе с использованием цифровых методов контроля, на повышении уровня защиты персональных данных потребителей, на закреплении принципа "защиты слабой стороны договора", призванного обеспечить поддержку потребителю, поскольку он фактически никак не может изменить предлагаемые условия договора.

Роспотребнадзор Анна Попова
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