Роспотребнадзор видит необходимость дальнейшего регулирования работы маркетплейсов

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор намерен внести изменения в законодательство по вопросам регулирования работы маркетплейсов, по итогам 2024 года ведомство фиксирует рост числа жалоб от потребителей, больше половины из них приходится на оказание услуг, сообщила глава ведомства Анна Попова.

"В сфере торговли все больше и больше удельный вес (среди жалоб - ИФ) занимают услуги маркетплейсов. Здесь мы тоже видим необходимость дальнейшего регулирования. Мы подвели итоги прошлого года, мы понимаем, какие изменения нам нужно внести в законодательство, и в текущем году будем этим заниматься", - сказала Попова журналистам.

Она отметила, что по итогам 2024 года фиксируется рост числа обращений по вопросу защиты прав потребителей.

"За 2024 год поступило на 4% больше, чем за 2023. Мы видим изменение структуры внутри этих жалоб: если раньше 60% жалоб было на торговлю, то теперь на торговлю приходится меньше половины - 48,5% всех жалоб, и растет доля жалоб на услуги", - сказала Попова.

Среди жалоб в сфере услуг наибольшую долю занимает обращение в сфере услуг связи.

"Это почти 17%. Это динамика, которой не было раньше. То есть вот этот показатель, как-то раньше это было чуть меньше. (...) И мы этими жалобами занимаемся вместе с регулятором в области цифровой связи", - добавила Попова.