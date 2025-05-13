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В Кремле не принимают выводы об ответственности РФ за крушение малайзийского "Боинга"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что не принимают выводы Международной организации гражданской авиации об ответственности РФ за крушение малайзийского "Боинга" в небе Донбасса в 2014 году.

"Наша позиция хорошо известна: Россия не была той страной, которая принимала участие в расследовании этого происшествия, поэтому все ангажированные какие-то выводы мы не принимаем", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать решение Совета международных организаций гражданской авиации, возложившего на Россию вину за авиакатастрофу.

"Я не собираюсь все это комментировать", - добавил представитель Кремля.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Дмитрий Песков Боинг Малайзия Malaysia Airlines
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