РФ не признает выводы ИКАО об ответственности Москвы за крушение MH17

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Россия не будет признавать выводы совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) об ответственности Москвы за крушение малазийского "Боинга" на востоке Украины в 2014 году, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

"Россия не станет признавать решение Совета, оно нелегитимно, противоречит Конвенции о международной гражданской авиации 1944 года и его собственным правилам процедуры", - отмечается в сообщении.

"В отличие от ангажированного большинства в Совете, Россия остается приверженной резолюции Совета Безопасности ООН 2166 (2014) и делу установления истинных причин авиакатастрофы", - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.