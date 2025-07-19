Пожарные полностью потушили возгорание сухостоя на западе Крыма

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Спасатели полностью ликвидировали возгорание сухой растительности вдоль трассы Симферополь - Евпатория на западе Крыма, сообщила в субботу пресс-служба главного управления МЧС РФ по республике.

"Ландшафтный пожар удалось ликвидировать без перехода огня на населенный пункт", - говорится в сообщении.

О пожаре сухостоя вдоль трассы на западе Крыма в МЧС сообщили ранее в субботу. Площадь пожара оценили в 40 га. Из-за задымления на участке трассы вводили ограничения.

Локализовать возгорание удалось в субботу на площади 40 га. Ликвидировали возгорание на аналогичной площади.

К тушению огня привлекали 170 человек и 40 единиц техники.