На западе Крыма вдоль трассы произошло возгорание сухостоя

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидируют возгорание сухой растительности вдоль трассы Симферополь - Евпатория в Сакском районе на западе Крыма, сообщила в субботу пресс-служба МЧС России.

"Поступило сообщение о возгорании сухостоя в Сакском районе вдоль автодороги Евпатория - Симферополь (Сакский канал). По предварительным данным, площадь пожара составляет 40 га", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что из-за задымления движение на участке трассы ограничено. Быстрому распространению огня способствуют высокая температура воздуха и ветер до 11 м/с.

К ликвидации пожара привлекли 112 человек и 27 единиц техники.