Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции по поводу бактерий Vibrio

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции в связи с обнаружением у берегов этой страны бактерий Vibrio, сообщает в понедельник российское ведомство.

"В связи с появлением в ряде СМИ информации об обнаружении на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей бактерий рода Vibrio, которые могут вызывать острые кишечные инфекции, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Минздрав Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования, а также оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Ситуация находится на контроле ведомства.

В понедельник газета MIlliyet сообщила со ссылкой на турецких медиков, что в морской воде на побережье Средиземного моря в Турции обнаружены бактерии Vibrio, которые могут вызывать острые кишечные и раневые инфекции. Ранее в Европейском центре профилактики и контроля отмечали, что число случаев заражения бактериями в европейских морях растет из-за потепления климата и повышения температуры морской воды.