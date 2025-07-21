Поиск

Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции по поводу бактерий Vibrio

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор направил запрос в Минздрав Турции в связи с обнаружением у берегов этой страны бактерий Vibrio, сообщает в понедельник российское ведомство.

В РоссииРоспотребнадзор напомнил о мерах профилактики на фоне распространения бактерий на побережьях ТурцииЧитать подробнее

"В связи с появлением в ряде СМИ информации об обнаружении на побережьях Мраморного, Эгейского и Средиземного морей бактерий рода Vibrio, которые могут вызывать острые кишечные инфекции, Роспотребнадзор направил официальный запрос в Минздрав Турции в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов с просьбой предоставить официальные данные о результатах расследования, а также оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Роспотребнадзор также запросил дополнительную информацию у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Ситуация находится на контроле ведомства.

В понедельник газета MIlliyet сообщила со ссылкой на турецких медиков, что в морской воде на побережье Средиземного моря в Турции обнаружены бактерии Vibrio, которые могут вызывать острые кишечные и раневые инфекции. Ранее в Европейском центре профилактики и контроля отмечали, что число случаев заражения бактериями в европейских морях растет из-за потепления климата и повышения температуры морской воды.

Роспотребнадзор ВОЗ Турция Средиземное море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: понедельник, 21 июля

Частный дом загорелся в Подмосковье после падения обломков БПЛА

Журналистка "Дождя" Монгайт стала фигурантом дела о фейках о ВС РФ

Генпрокуратура РФ признала нежелательным в России немецкий фонд Розы Люксембург

Глава МЧС потребовал потушить природные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке к 27 июля

Сотрудники ФСБ задержали председателя правления банка "Снежинский"

Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов

Прокуроры проверят подорожание воды в аэропортах на фоне задержек рейсов
Авиакатастрофа в Актау

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

РФ будет ждать официальные итоги разбирательства о крушении самолета AZAL

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Минтруд РФ предложил установить МРОТ на 2026 год на уровне 27 тыс. рублей

Посол Израиля в РФ завершит миссию осенью

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2304 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6789 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });