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Сотни пассажиров ожидают вылета в аэропортах Сибири из-за задержки рейсов

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В аэропортах Новосибирска, Омска и Томска задерживается вылет нескольких самолетов в Сочи, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В связи с поздним прибытием воздушных судов в аэропортах городов Новосибирска, Омска и Томска объявлены задержки выполнения рейсов", - говорится в сообщении.

В международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина задержаны рейсы авиакомпании "Победа" в Сочи, посадку на борт самолета ожидают 154 пассажира, из них 37 детей.

В международном аэропорту Томск имени Н.И. Камова задерживается выполнение рейсов авиакомпаний "Россия" и "Северный ветер" в Сочи, срок задержки составляет от 12 до 23 часов. Вылета ожидают свыше 350 пассажиров, из них более 70 детей.

В международном аэропорту Омск-Центральный имени Д.М. Карбышева объявлена задержка вылета авиарейса перевозчика "Северный ветер" в Сочи, воздушное судно ожидают свыше 280 пассажиров, из них 11 детей.

Новосибирской, Омской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса, отмечается в сообщении.

Новосибирск Омск Томск Сочи
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