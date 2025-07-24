Режим ЧС ввели в Приамурье после крушения Ан-24

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Оперативный штаб создан в Амурской области для координации работы всех служб, задействованных в ликвидации последствий крушения самолета Ан-24; в регионе объявлен режим ЧС, сообщил губернатор области Василий Орлов в четверг.

"Для координации работы по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара" организовали оперативный штаб. Он будет работать круглосуточно. Для мобилизации всех сил и средств в регионе ввели режим ЧС", - написал Орлов в своем телеграм-канале.

Глава региона отметил, что родственникам будет оказана необходимая помощь.

Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск - Благовещенск - Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту находились 42 пассажира и шесть членов экипажа.

Обломки пропавшего пассажирского самолета обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта Тындинского муниципального округа. К месту крушения направлены спасатели из Тынды, Сковородина, Зеи и Свободного, а также специалисты из Якутии и Хабаровского края. Спасатели приступили к обследованию места крушения. По предварительной информации, выживших нет.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24 в Приамурье, ее возглавит министр транспорта Андрей Никитин.