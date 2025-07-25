Семьи жертв крушения Ан-24 в Приамурье получат выплаты из бюджетов РФ и области

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Власти Амурской области определяют круг родственников погибших при крушении самолета Ан-24 для предоставления выплат из федерального и областного бюджетов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

"Мы сейчас активно работаем со списками пострадавших, определяем круг родственников для предоставления выплат пострадавшим семьям как по линии федерального бюджета, так и за счет средств бюджета области", - приводятся в сообщении слова замминистра социальной защиты населения региона Галины Шелковой .

Сейчас с семьями пострадавших работают психологи и специалисты МЧС России. Круглосуточно оказывается экстренная психологическая помощь на линии 112.

В свою очередь, в пресс-службе авиакомпании "Ангара" сообщили, что готовы помочь в перевозке родным и близким погибших.

"Авиакомпания берет на себя обязательства сделать все возможное для выяснения обстоятельств произошедшего и для предотвращения подобных трагедий в будущем. Мы готовы оказать помощь в доставке родственников и близких пассажиров рейса (потерпевшего крушение - ИФ)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Ан-24 авиакомпании "Ангара", следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында, перестал выходить на связь после ухода на второй круг перед посадкой в Тынде. На борту, как уточнили "Интерфаксу" в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре, находились 48 человек, в том числе четыре члена экипажа, два работника авиакомпании, 37 взрослых пассажиров и пятеро детей.

Обломки пропавшего пассажирского самолета были обнаружены экипажем вертолета Ми-8 Росавиации в 16 км от Тынды, на Южном склоне в 11 км от поселка Кувыкта. К месту крушения из-за сложного рельефа местности спасатели добирались пешком.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна).

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, ее возглавил министр транспорта Андрей Никитин. Комиссия в пятницу вылетела в Тынду.

В регионе введен режим ЧС, создан оперативный штаб. В Приамурье и Хабаровском крае объявлен трехдневный траур.