Мишустин прибыл в Омск
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в понедельник в Омск.
Глава правительства посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн.
Также запланирована встреча Мишустина с губернатором Омской области Виталием Хоценко.
В мероприятиях в Омске примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Премьер РФ совершает поездку по регионам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, за прошлую неделю он уже посетил Благовещенск, Читу и Горно-Алтайск.