Мишустин прибыл в Омск

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в понедельник в Омск.

Глава правительства посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн.

Также запланирована встреча Мишустина с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

В мероприятиях в Омске примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Премьер РФ совершает поездку по регионам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, за прошлую неделю он уже посетил Благовещенск, Читу и Горно-Алтайск.