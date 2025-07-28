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Мишустин прибыл в Омск

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в понедельник в Омск.

Глава правительства посетит Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского и госпиталь для ветеранов войн.

Также запланирована встреча Мишустина с губернатором Омской области Виталием Хоценко.

В мероприятиях в Омске примут участие министр здравоохранения Михаил Мурашко и министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Премьер РФ совершает поездку по регионам Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, за прошлую неделю он уже посетил Благовещенск, Читу и Горно-Алтайск.

Михаил Мишустин Омск
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