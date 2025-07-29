Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник демонстрирует небольшой рост в рамках коррекции после 1,5%-го падения накануне на фоне заявлений президента США в отношении возможного введения новых антироссийских санкций; некоторую поддержку российским акциям оказывают высокие мировые цены на нефть.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2736,32 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1%.

Новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 дней, заявил президент США Дональд Трамп. "Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп утверждал, что думал, будто ранее ему удалось договориться минимум о перемирии, однако ситуация оказалась иной. Президент США напомнил, что ранее он предложил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, после чего, в случае отсутствия прогресса, в отношении РФ будут введены новые пошлины. "Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса", - отметил Трамп.

14 июля президент США сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он пояснил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

Мировые цены на нефть 29 июля утром демонстрируют плавное снижение после заметного роста накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась всего на 0,1%, до $69,95 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,16%, до $66,6 за баррель.

Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов в понедельник, инвесторы оценивали развитие событий в международной торговле и другие новости. По сообщениям СМИ, Европейский союз и США заключили торговое соглашение во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

В рамках соглашения Вашингтон введет пошлину в размере 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили. Трамп ранее угрожал тарифами в 30%. При этом пошлины на сталь и алюминий не изменятся. По словам американского лидера, ЕС также согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в Штаты $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

На 28-29 июля также запланирован визит американского министра финансов Скотта Бессента в Стокгольм, где он рассчитывает провести третий раунд торговых переговоров с Китаем.

Кроме того, во вторник стартует двухдневное заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как ожидается, регулятор оставит процентные ставки неизменными.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренный рост (+0,16%), что говорит о вероятном улучшении настроений на фондовых биржах США 29 июля.

Вместе с тем на фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается преимущественно негативная динамика. Так, индексы Австралии, Японии, Китая и Гонконга снижаются на 0,1-1%, и лишь фондовый индикатор Южной Кореи подрастает на 0,6%.