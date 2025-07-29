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Более 1,8 млн туристов приехали в Крым на поездах с начала года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Более 1,8 млн туристов приехали в Крым по железной дороге с начала 2025 года, в летнем сезоне на полуостров курсирует 21 пара пассажирских поездов, сообщил руководитель Федерального агентства железнодорожного транспорта Александр Сахаров во вторник.

"С учётом вводимых ограничений по пляжам Краснодарского края, конечно, большинство туристов переориентировали свой отдых именно на Крымский полуостров. В летний сезон у нас в Крым назначена 21 пара пассажирских поездов, из которых 11 сезонных - сформированный "Гранд Сервис Экспресс". Эти поезда у нас объединяют практически 46 регионов страны. За полгода предложено мест в этих поездах на 2,7% больше, чем в прошлом году. И перевезено уже более 1,8 миллиона пассажиров, что на 4,3% также выше уровня прошлого года", - сказал он на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

По словам Сахарова, на лето были впервые назначены новые поезда до Симферополя из Санкт-Петербурга, Таганрога, Владикавказа. Начал курсировать второй двухэтажный поезд из Москвы.

В 2024 году Крым посетили чуть больше 6 млн туристов. Большинство из них прибыли на полуостров на автомобилях и автобусах через Крымский мост (63%), железнодорожным транспортом воспользовались 26%, а остальные - через северные регионы, включая новые субъекты РФ.

Крым
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