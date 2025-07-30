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Цунами смыло палаточный лагерь РГО на курильском острове Шумшу

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Палаточный лагерь Российского географического общества (РГО) смыло на Шумшу (Северные Курилы) волной цунами, никто не пострадал, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

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"Большой лагерь на Шумшу, где разместились участники поисковой экспедиции, не пострадал. Он находится в цунамибезопасной зоне. Смыло небольшой палаточный лагерь Российского географического общества, который расположился на восточном побережье острова. Людей своевременно предупредили, и никто не пострадал", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 30 человек из лагеря РГО перешли в безопасное место, за ними направлена вахтовка, их перевезут в лагерь поисковиков.

Как сообщалось, с 1 июля на Шумшу стартовала международная поисковая экспедиция "По следам Курильского десанта". 18 августа планировали открыть первый этап военно-исторического мемориального комплекса на Шумшу; в этот же день намеревались провести военно-историческую реконструкцию высадки десанта и соревнования по спортивному триатлону "Высота 171".

Увековечить память о Курильской десантной операции поручил президент РФ Владимир Путин.

Остров Шумшу (населенных пунктов там нет) находится в 11 км от Камчатки и в 2 км от ближайшего обитаемого Курильского острова Парамушир.

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