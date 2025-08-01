Минобороны сообщило о ликвидации 60 украинских беспилотников в ночь на пятницу

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - В ночь на пятницу российские военные уничтожили 60 украинских беспилотников над шестью регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщило Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 31.07 до 04:10 мск 01.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, дроны были уничтожены над Белгородской, Ростовской, Воронежской, Липецкой, Тульской областями, Краснодарским краем, а также над Черным и Азовским морями.