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Калужский "Кристалл" в I полугодии увеличил чистую прибыль на 42%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ООО "КЛВЗ Кристалл" (основная производственная компания ПАО "Алкогольная группа "Кристалл" (ПАО "АГ Кристалл") в первом полугодии получило 56,89 млн рублей чистой прибыли, на 42% больше, чем годом ранее, сообщает компания.

Выручка выросла на 3,5%, до 1,663 млрд рублей, прибыль от продаж - в 1,5 раза, до 396,38 млн рублей.

"Суммарный рост выручки по итогам полугодия выглядит обманчиво скромным. Причиной тому - провальный для всего рынка первый квартал 2025 года, когда из-за резкого роста акцизов выручка у всех российских производителей алкоголя существенно просела, - отметил председатель совета директоров ПАО "АГ "Кристалл"", конечный бенефициар ООО "КЛВЗ Кристалл" Павел Победкин, мнение которого приведено в пресс-релизе. - Второй квартал наглядно показал, что кризис успешно преодолен: в апреле-июне выручка "КЛВЗ Кристалл" выросла сразу на 67,6% по сравнению с предыдущим кварталом, превысив 1 млрд рублей. Мы ожидаем, что во втором полугодии объемы продаж компании будут расти темпами, сопоставимыми с динамикой второго квартала 2025 года".

Калужский ликеро-водочный завод "Кристалл" входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России. Его продукция поставляется в 61 регион России а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

В 2024 году завод произвел 619 тысяч дал ликеро-водочных изделий, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, продажи выросли почти в 2,2 раза, до 595 тысяч дал.

Производство водки снизилось на 21,2% (до 1,668 млн дал), объем продаж - на 19,4% (до 1,708 млн дал). Завод продолжает поэтапное сокращение производства водки в пользу более маржинального сегмента ликеро-водочных изделий.

КЛВЗ Кристалл Кристалл Павел Победкин КЛВЗ Калужская область
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