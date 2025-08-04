Путин встретится с главой ДНР и проведет международный телефонный разговор

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным, во второй половине дня у президента ожидается международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Сегодня достаточно спокойный день рабочих встреч, внутренних совещаний. Сегодня среди остальных будет на докладе у президента глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что "работа с новыми российскими регионами - это постоянный приоритет в работе главы государства".

"Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор", - добавил Песков.