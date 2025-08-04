Поиск

Путин встретится с главой ДНР и проведет международный телефонный разговор

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой ДНР Денисом Пушилиным, во второй половине дня у президента ожидается международный телефонный разговор, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Путин работает в Кремле. Сегодня достаточно спокойный день рабочих встреч, внутренних совещаний. Сегодня среди остальных будет на докладе у президента глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что "работа с новыми российскими регионами - это постоянный приоритет в работе главы государства".

"Во второй половине дня мы ожидаем международный телефонный разговор", - добавил Песков.

Владимир Путин ДНР Денис Пушилин Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Туристку оштрафовали в Сочи за съемку последствий прилета БПЛА

Корпорация развития Курской области будет ликвидирована

В Кремле после полемики Трампа и Медведева напомнили, что внешнюю политику определяет Путин

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

В Кремле не хотели бы втягиваться в полемику с США по поводу ядерных угроз

Движение поездов возобновлено после атаки беспилотников в Волгоградской области

Суд РФ удовлетворил иск Газпрома об антиисковом запрете "Нафтогазу Украины"

Предположительным виновником ДТП с поездом в Ленобласти назван водитель автобуса

Землетрясение магнитудой 6,5 зарегистрировано вблизи Северных Курил

Один человек погиб, 16 пострадали в ДТП с автобусом и поездом в Ленобласти

УАЗ возобновил работу после недельного корпоративного отпуска

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6880 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2331 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });