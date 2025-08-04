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Рекордные очереди из более чем 3 тысяч машин образовались перед Крымским мостом

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Число ожидающих проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту машин в понедельник днем достигло 3 131, сообщает инфоцентр, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"15:00. В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2381 транспортное средство. Время ожидания - более пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 750 транспортных средств. Время ожидания - около трех часов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что такие показатели стали рекордными за всё время наблюдений.

Значительные очереди перед Крымским мостом стали образовываться с 4:00 воскресенья по московскому времени.

Крымский мост
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