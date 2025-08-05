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Российские и китайские моряки провели совместные учения в Японском море

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В рамках совместного российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025" спасательные суда ВМФ и ВМС Народно-освободительной армии Китая на практике отработали задачи спасения экипажа условно аварийной подводной лодки, лежащей на грунте, сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота.

"По учению дизель-электрическая подводная лодка "Волхов" Тихоокеанского флота вышла в назначенный район залива Петра Великого и осуществила покладку на грунт, обозначив аварийную ситуацию, - говорится в сообщении. - На помощь российским подводникам пришло спасательное судно "Сиху" ВМС НОАК, экипаж которой провёл поиск и установил связь с экипажем, условно терпящим бедствие".

Отмечается, что "с борта китайского судна был спущен подводный спасательный аппарат LR-7, который осуществил погружение и стыковку с комингс-площадкой подводной лодки "Волхов" с последующей имитацией вывода экипажа".

"Аналогичный алгоритм действий выполнил экипаж спасательного судна "Игорь Белоусов" с китайской дизель-электрической субмариной. Российские моряки-спасатели поделились опытом с китайскими коллегами, показав возможности современного медицинского оборудования, барокамер и глубоководного спасательного аппарата "АС-40", - говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, в учении "Морское взаимодействие - 2025" от ВМФ России принимают участие большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц", корвет "Громкий", спасательное судно "Игорь Белоусов" и подводная лодка "Волхов", от ВМС НОАК - эскадренные миноносцы "Шаосин", "Урумчи", дизель-электрическая подводная лодка, корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху", судно спасения подводных лодок "Сиху". Российские и китайские моряки в ходе маневров, морская часть которых проходит в Японском море с 3 по 5 августа, совершенствуют совместные действия по поиску и спасению на море, а также отрабатывают противолодочные задачи и противовоздушную оборону.

Японское море Китай РФ
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