Лидеры России, США и КНР сами определят продолжительность трехсторонней встречи

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Лидеры России, США и Китая Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин будут сами определять продолжительность трехсторонней встречи, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Лидеры сами будут решать, сколько времени обсуждать. Как пойдет", - ответил он журналистам на вопрос о том, сколько может продлиться эта беседа.

"Если дискуссия увлечет этих трех лидеров, то их, наверное, не остановишь. Кто их может остановить? Даже служба протокола не сможет остановить", - подчеркнул он.

По словам Ушакова, согласован круг лиц, которые будут участвовать в трехсторонней беседе в составе делегаций.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков немногим ранее сказал, что на трехстороннюю встречу отводится час.