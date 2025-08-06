Четверо подростков пострадали при детонации дрона под Белгородом

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Четверо несовершеннолетних пострадали при детонации дрона в Белгородском районе Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"В посёлке Октябрьский Белгородского района дрон ВСУ сдетонировал рядом с коммерческим объектом. Пострадали четверо подростков", - написал глава региона в своем телеграм-канале в среду.

Гладков уточнил, что 17-летний юноша и три девушки в возрасте 15, 16 и 17 лет получили баротравмы. Помощь им оказана на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.