Дмитриев сообщил о попытках противников России дезинформировать руководство США

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Россия и США ведут важный диалог по разным направлениям, но противники России пытаются его сорвать и дезинформировать американское руководство, заявил журналистам спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы отмечаем то, что идет очень важный диалог с США по различным направлениям. Очень многие противники России пытаются сорвать этот диалог, пытаются ему помешать, пытаются дезинформировать руководство США о различных фактах", - сказал он.

Он отметил, что продолжающийся диалог позволяет России четко доносить свою позицию.

"Безусловно, тот саммит между руководством России и США, который планируется на следующей неделе, может стать важным историческим событием, событием, когда позиция России будет четко донесена до президента Трампа, - сказал Дмитриев. - Надеемся, что этот диалог продолжится еще более активно, в том числе в экономическом направлении".