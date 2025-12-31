Здания кадетского корпуса, техникума и психдиспансера повреждены при атаке БПЛА в Туапсе

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Муниципальные комиссии обходят пострадавшие дома и квартиры в Туапсе, они также будут работать на территориях морского кадетского корпуса, психоневрологического диспансера и Туапсинского гидрометеорологического техникума, где из-за падения обломков БПЛА повреждены остекление и кровля, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Бригады коммунальщиков работают на поврежденных объектах инженерной инфраструктуры (...). Восстановили газовую трубу, продолжают ремонтировать сети теплоснабжения, завершают сварку и скоро запустят газоснабжение", - написал Бойко в своем телеграм-канале в среду.

Как сообщал оперативный штаб Краснодарского края, два человека госпитализированы в результате атаки беспилотников на Туапсе в ночь на 31 декабря. Повреждения получили один из причалов в порту, оборудование на НПЗ и пять домов.

На территории НПЗ возник пожар на площади в 300 кв. м, он потушен. Возгорание на причале также оперативно ликвидировано.