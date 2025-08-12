Поиск

Запуск аппарата "Бион-М" с живыми организмами запланирован на 20 августа с Байконура

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Запуск космического аппарата "Бион-М" №2, на котором в космос отправят живые организмы, запланирован на 20 августа с космодрома Байконур, сообщили в "Роскосмосе" во вторник.

""Бион-М" №2 заправлен топливом и сжатыми газами. (...) Его старт - 20 августа", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с помощью экспериментов на борту аппарата "Бион-М" №2 планируется изучить влияние радиации на живой организм на предполагаемой орбите российской орбитальной станции.

По данным Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН, целью исследований на животных по программе "Бион-М" №2 является проведение в орбитальном полете фундаментальных и прикладных исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии с возвращением результатов экспериментов на Землю в интересах совершенствования системы медицинского обеспечения длительных пилотируемых полетов и деятельности человека в экстремальных условиях.

