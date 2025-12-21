Поиск

Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

Фото: Александр Казаков/РИА Новости

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Саммит ЕАЭС, в котором принимают участие президенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и премьер-министр Армении, стартовал в Санкт-Петербурге.

Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕврАзЭС) проходит в здании Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

Выступая на заседании, Владимир Путин заметил, что в рамках ЕврАзЭс между странами-участницами расширяются взаимные торговые и инвестиционные обмены, углубляются кооперационные связи.

"Все это приносит реальную выгоду каждому из наших государств, позитивно сказывается на качестве жизни и благосостоянии населения и в целом помогает обеспечивать экономическую и устойчивость стран пятерки и всего евразийского региона, что особенно важно, в условиях турбулентности в глобальной экономике", - сказал он.

Как сообщила ранее пресс-служба Кремля, на саммите будут обсуждаться вопросы развития единого рынка Союза, а по итогам ожидается подписание соглашения о свободной торговле между ЕврАзЭС и Индонезией.

Позже в воскресенье президент РФ Владимир Путин также примет участие в церемонии вручения лидерам Киргизии, Таджикистана и Узбекистана Международной премии мира имени Л. Н. Толстого, которое пройдет в здании Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Петербург ЕАЭС ЕврАзЭС Владимир Путин
