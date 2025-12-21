Поиск

Песков заявил, что Дмитриев должен получить информацию о наработках США и Европы по Украине

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поехал в США, чтобы узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану по Украине и донести эту информацию до Кремля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами. Потом он это доложит главе государства", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

В миреДмитриев прибыл на площадку для переговоров по Украине в МайамиЧитать подробнее

У него уточнили, передавал ли что-нибудь президент РФ через Дмитриева американским коллегам.

"Нет. Главное - получить всю информацию", - ответил Песков.

"Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования. Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными. Российская сторона считает, что на повестке дня может быть очень много взаимовыгодных проектов", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Украина США Кирилл Дмитриев Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков заявил, что Дмитриев должен получить информацию о наработках США и Европы по Украине

Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

 Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

Путин отметил, что у РФ и Белоруссии практически не осталось вопросов, требующих внимания президентов

Ушаков заявил, что пока никто серьезно не говорил об идее трехсторонней встречи РФ-США-Украина

Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами

 Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами

Ушаков заявил, что предложения Киева и Европы препятствуют долгосрочному миру

Ряд законов в поддержку участников СВО и их семей вступает в силу на следующей неделе

Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме

 Аэропорт Волгограда работает в штатном режиме

Что произошло за день: суббота, 20 декабря

Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ

 Минобрнауки РФ не планирует переходить к приему в вузы по четырем результатам ЕГЭ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7934 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 417 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
Взрыв на Крымском мосту Взрыв на Крымском мосту 116 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 458 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });