Песков заявил, что Дмитриев должен получить информацию о наработках США и Европы по Украине

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента РФ, глава РФПИ Кирилл Дмитриев поехал в США, чтобы узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану по Украине и донести эту информацию до Кремля, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Дмитриев должен сработать на прием. Он должен получить информацию о том, что наработано американцами и европейцами. Потом он это доложит главе государства", - сказал Песков в интервью Первому каналу.

У него уточнили, передавал ли что-нибудь президент РФ через Дмитриева американским коллегам.

"Нет. Главное - получить всю информацию", - ответил Песков.

"Американская сторона четко индексирует возможность развития сотрудничества с процессом урегулирования. Мы-то заинтересованы, мы считаем, что эти два процесса не должны быть взаимосвязанными. Российская сторона считает, что на повестке дня может быть очень много взаимовыгодных проектов", - сказал пресс-секретарь президента РФ.