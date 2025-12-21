Путин отметил, что у РФ и Белоруссии практически не осталось вопросов, требующих внимания президентов

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Вопросов, требующих вмешательства президентов, у Москвы и Минска практически не осталось, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

"Правительства работают между собой очень плотно. Перед тем как поехать сюда, в Петербург, я встречался с председателем правительства России, он мне подробно рассказал о том, как идет работа между правительствами России и Белоруссии, фактически никаких вопросов, требующих нашего внимания, почти нет", - сказал Путин на встрече, которая проходит на "полях" саммита ЕАЭС в Петербурге.

При этом, добавил президент РФ, "тем не менее, всегда находится то, о чем нужно поговорить".

Путин поблагодарил Лукашенко за приезд в Петербург на традиционную встречу лидеров ЕАЭС и СНГ и сказал, что смотрел его послание Всебелорусскому собранию в прямом эфире. Путин заметил, что выступление Лукашенко было глубоким и сбалансированным как по внешним, так и по внутренним делам.

"Хочу вас поблагодарить за высокую оценку качества наших российско-белорусских отношений. Обратил внимание на ту теплоту, с которой вы говорили о России, о наших отношениях", - сказал президент РФ, добавив, что и сегодня будет возможность поговорить с коллегами как об общих делах в рамках ЕАЭС, так и о двусторонних.

В свою очередь Лукашенко на встрече с Путиным высоко оценил работу правительств двух стран по укреплению сотрудничества.

"Мы с вами еще в Бишкеке (на "полях" саммита ОДКБ в конце ноября) договорились, что не будем перегружаться практическими вопросами двусторонних отношений. Во-первых, правильно, их совсем немного, правительства неплохо работают", - цитирует Лукашенко госагентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что "если уже что-то не решат, тогда наверху пускай вытаскивают вопросы", однако он обратил внимание, что таких вопросов мало - всего один-два.

"А так вообще-то мы реализовываем все договоренности, начиная от военно-технического, военного, оборонного сотрудничества до экономики. Вопросов тут практически нет", - подчеркнул он.

21 декабря в Санкт-Петербурге пройдет заседание Высшего евразийского экономического совета, а 22 декабря - неформальный саммит СНГ. Проведение этих мероприятий в канун Нового года уже стало традицией.



