В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле рассчитывают, что спецпосланник президента РФ Кирилл Дмитриев в понедельник вернется в Москву и доложит Владимиру Путину информацию об итогах переговоров представителей США, европейских стран и Украины, но полагают, что эти предложения вряд ли будут конструктивными.

"Господин Дмитриев сейчас находится в командировке в Майами, и он привезет какие-то сигналы, которые американцы получили от европейцев и украинцев. Мы это все здесь обсудим, посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять", - сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в интервью ведущему программы "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) Павлу Зарубину.

Фрагмент интервью Зарубин выложил в своем Telegram-канале.

"Я думаю, что большинство предложений нам категорически не подойдут, потому что мы будем держаться того, о чем мы условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями", - добавил помощник российского президента.

Ушаков выразил мнение, что то, что было предложено европейцами и украинцами для американского плана урегулирования "достаточно неконструктивно".

Он также заявил, что Дмитриев уже "кое-что сообщает" о своих контактах в США.

"Мы ждем его возвращения, надеюсь, он вернется в понедельник и доложит, прежде всего, президенту о результатах своих переговоров, и после этого мы выработаем свою позицию, с которой пойдем дальше, прежде всего, в контактах с американцами", - добавил Ушаков.

