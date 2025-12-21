Поиск

Что произошло за день: воскресенье, 21 декабря

Переговоры Кирилла Дмитриева в Майами, заседание Высшего Евразийского экономического совета, массовая стрельба в пригороде Йоханнесбурга, ожидаемый гололед в Москве

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Кирилл Дмитриев поехал в США, чтобы узнать о наработках европейцев и американцев по мирному плану по Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Вечером в воскресенье по московскому времени специальный представитель главы государства прибыл на площадку для переговоров в Майами.

- Изменения, которые Украина и Европа предлагают внести в американский проект урегулирования, препятствуют достижению долгосрочного мира, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

- Саммит ЕАЭС стартовал в Санкт-Петербурге. На заседании Высшего Евразийского экономического совета, в частности, Владимир Путин призвал страны ЕАЭС активнее задействовать возможности Евразийской перестраховочной компании. Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает поиск новых партнеров из числа стран Глобального большинства, а также сказал о готовности увидеть Узбекистан среди полноправных членов союза.

- В Швеции задержали российское судно Adler, которое стояло на якоре после поломки двигателя.

- В пригороде Йоханнесбурга произошла массовая стрельба, погибли не менее девяти человек.

- Полиция Ростовской области проведет проверку в приюте после сообщений местных СМИ о найденных там мертвых животных.

- Петр Гуменник стал чемпионом России по фигурному катанию.

- В Москве ближайшей ночью ожидаются снег и гололед, понижение температуры к вечеру понедельника. В Подмосковье также предупреждают о понижении температуры, мокром снеге, усилении ветра и гололеде с вечера воскресенья.

В Кремле в понедельник ждут доклада Дмитриева Путину о результатах переговоров в Майами

Заседание лидеров стран ЕврАзЭС началось в Петербурге

Ушаков сообщил, что Дмитриев работает в Майами с американcкими коллегами

