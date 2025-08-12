Поиск

Минобороны сообщило о перехвате 26 украинских дронов над российскими регионами

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны с 20:40 до 22:30 мск вторника перехватили и уничтожили 26 украинских беспилотников над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, 12 дронов нейтрализованы над Брянской областью, девять - над Курской, три - над Белгородской и по одному над Воронежской и Орловской областями.

Днем 12 августа Минобороны сообщило, что средства ПВО за сутки сбили 179 украинских беспилотников самолетного типа.

