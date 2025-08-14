Минобороны РФ заявило об уничтожении заводов, задействованных в ракетной программе Украины

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в июле нанесли массированные и групповые удары по украинским предприятиям, которые участвовали в производстве ракетного оружия, сообщило Минобороны РФ в четверг.

"В течение июля Вооруженными силами РФ нанесены массированные и групповые удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами, по конструкторским бюро, заводам по производству ракетного топлива, а также сборке ракетного оружия военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении Минобороны России.

По данным ведомства, одновременно поражены развернутые ВСУ для обороны этих объектов комплексы противовоздушной обороны западного производства.

"Только в Днепропетровской области были уничтожены четыре пусковые установки зенитного ракетного комплекса Patriot и обеспечивавшая выдачу целеуказания и наведение многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65 производства США", - говорится в сообщении.

"По информации, подтвержденной несколькими независимыми источниками, в результате поражения Вооруженными силами РФ критически важных объектов украинского ВПК в Днепропетровской и Сумской областях, была пресечена попытка киевского режима совместно с западными партнерами организовать производство ракетного оружия для проведения атак в глубине территории Российской Федерации", - заявили в Минобороны РФ.