Минобороны РФ сообщило о ликвидации 201 беспилотника ВСУ с 16:00

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Российскими военными с 16:00 до 23:00 мск четверга перехвачен и уничтожен 201 украинский беспилотник, в том числе 24 БПЛА - над Московским регионом, из них 21, летел в сторону Москвы, сообщили в Минобороны РФ.

Также, как уточнили в ведомстве, 51 беспилотник ликвидировали над Белгородской областью, 36 - над Брянской, 16 - над Ростовской, 15 - над Калужской, 14 - над Тульской, 12 - над Курской, 10 - над Рязанской, по 6 над Воронежской областью и Крымом, пять - над Орловской областью, 4 - над Липецкой, 2 - над Азовским морем.