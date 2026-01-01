Поиск

Многоквартирный дом поврежден в Сочи обломками БПЛА

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Оперативные службы работают на месте поврежденного в результате атаки БПЛА многоквартирного дома в Сочи, сообщает оперштаб Краснодарского края.

"Обломки БПЛА повредили несколько окон в многоквартирном доме в Сочи. Пострадавших и возгораний нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в сообщении.

В свою очередь мэр города Андрей Прошунин в своем телеграм-канале уточнил, что повреждены окна на 7-м этаже, разбросаны осколки на прилегающей территории. Пожара нет.

"Организуем работу, чтобы быстро привести все в порядок и помочь жильцам восстановить остекление", - написал Прошунин.

